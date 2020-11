Marani: “Donnarumma? Numeri tragici per tutti: non si possono chiedere gli ingaggi di un mese fa”

MILANO – “Donnarumma è il portiere più forte della Serie A. In questo momento così difficile per il calcio italiano, tutti devono capire la situazione del club. E’ vero che sia Donnarumma che Raiola sono in una posizione di vantaggio ma la situazione economica non è delle migliori. Il bilancio del Milan parla chiaro e quindi fatico a pensare che i rossoneri possano pensare di fare offerte importanti. I numeri sono tragici per tutti. Non si possono richiedere ingaggi di un mese fa“, così Matteo Marani ha commentato, dallo studio di Sky Sport, la trattativa di rinnovo per Donnaruma.