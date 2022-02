Marani: “Il Milan non la più forte tecnicamente ma dal punto di vista dello spirito”

Il noto opinionista Matteo Marani ha parlato della corsa Scudetto e del Milan a Sky Sport. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport ha parlato Matteo Marani che sul Milan e la corsa Scudetto ah detto: “L’anno scorso ti avrei detto che l’anno scorso il Milan non avrebbe potuto fare a meno di Ibrahimovic, di Kessiè, di Donnarumma, di Kjaer, invece quest’anno è lì nonosstante tutto. Il Milan non è la squadra più forte dal punto di vista tecnico ma dal punto di visto dello spirito , certo a Salerno è stato uno spreco, ma è li e la sua forza sta in questo”. Queste le parole del noto opinionista Matteo Marani in esclsuiva ai microfoni di Sky Sport.

Anche Giancluca Di Marzio ha parlato dagli studi di Sky Sport. Il noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato di Franck Kessie e sull'ivoriano ha detto: “Credo che solo in Italia ci si sorprenda così tanto che un giocatore giochi in scandenza di contratto, guardate il Psg con Mbappè che ha segnato e forse anche eliminato anche la squadra dove potrebbe giocare l’anno prossimo. Se Pioli lo fa giocare c’è un motivo, è determinante in mezzo al campo”. Queste le parole del noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha parlato di Franck Kessie negli studi di Sky Sport.

Il nuovo direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ha parlato di un ex rossonero come Gianluigi Donnarumma e anche di Vlahovic e ha detto: “Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus? Una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane”. Queste le parole del direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini al Corriere dello Sport.