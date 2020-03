Maran: “Spiace che le partite vengano recuperate così tardi…”

MILANO – Anche il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, si è espresso a proposito degli ultimi sviluppi del Coronavirus, che hanno toccato, ed in maniera forte, anche il nostro campionato, scatenando tantissime polemiche. “Il dispiacere non è tanto per il rinvio delle partite, dato che è un provvedimento che viene preso nell’interesse di tutti. Spiace che vengano recuperate tardi, perché non ci sono finestre prima. Noi abbiamo vissuto una situazione surreale: alla vigilia della sfida col Verona siamo andati a letto pensando di giocare una sfida molto importante, poi invece ci siamo ritrovati a decidere cosa fare, senza sapere quando giocare”.