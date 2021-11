Mancini: “La Svizzera gioca bene, ma noi abbiamo ancora margini di crescita”

Il commissario tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Svizzera.

Questa sera alle 20:45 affronterà la Svizzera all'Olimpico di Roma nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale del Qatar . Nella conferenza stampa di presentazione, il commissario tecnico azzurro si è concentrato su vari temi. Qui abbiamo raccolto le sue principali dichiarazioni.

SULLE IMPRESSIONI DATE DAI CALCIATORI A POCHE ORE DALLA PARTITA - " Li ho visti tranquilli e concentrati . Stanno bene e sanno che per vincere devono essere sempre al 100%. I tifosi sicuramente ci daranno una mano, abbiamo giocato all'Olimpico tre gare dell'Europeo e il loro calore si è sentito". Sulla Svizzera: " Giocano un ottimo calcio da diversi anni , tutte le partite in cui li abbiamo affrontati sono state difficili. Dobbiamo fare la nostra gara e il nostro gioco".

SU IMMMOBILE E CHIELLINI - "Ci dispiace per loro due, ma credo sia una cosa comune a tutte le Nazionali, gli infortuni possono essere un po' di più in questa fase. Noi siamo in una situazione positiva e dobbiamo stare tranquilli anche se sarà difficile".