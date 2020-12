Mancini: “Milan? Sta facendo benissimo, ma la Juve è la più forte. Poi l’Inter”

MILANO – Durante la classifica conferenza di fine anno, il c.t. della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della situazione della Serie A. Ecco le sue parole: “Il campionato è più bello, con tante squadre in pochi punti. Io ho citato club meno importanti: la Juve è sempre molto forte, il Milan sta facendo benissimo, il Napoli grande campionato, la Roma uguale, la Lazio si sta riprendendo. Il campionato è più avvincente, è meglio per tutti. Chiaro che la Juve rimanga la più forte, ma l’Inter è pressappoco allo stesso livello“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<