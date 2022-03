Stasera Italia-Macedonia del Nord: risentiamo le parole di Mancini ieri

Nella giornata di ieri ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini

"Non lo so se può essere un vantaggio o meno, questo fa parte della vita di uno sportivo. Ci sono momenti entusiasmanti e altri di delusioni, magari si potesse solo vincere... Come ha detto Chiellini, basta essere concentrati su ciò che dobbiamo fare: l'Italia sa giocare bene a calcio e noi dobbiamo pensare al campo, non ad altre cose. Se c'è una favorita per andare ai Mondiali? Si parte tutti uguali, tutte le gare partono dallo 0-0 e in 90 minuti può accadere qualsiasi cosa. Le partite vanno giocate tutte, anche quelle che sembrano scontate. Non credo ci siano favoriti".