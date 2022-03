Mancini: “Giocato una buona gara, negli ultimi mesi qualcosa non è andato”

Dopo la vittoria inutile contro la Turchia ha parlato il c.t. Dell'Italia Roberto Mancini. Sentiamo le sue parole

In conferenza stampa dopo la Turchia è intervenuto Roberto Mancini che ha detto: “Mannaggia lo diremo fino a dicembre. Perlomeno stasera abbiamo giocato una buona gara con alcuni ragazzi che non avevano giocato tanto. Se questi ragazzi meritavano fiducia prima? Dopo è sempre facile dirlo".

Da cosa ripartiamo ora?

"Ho avuto la sensazione che i ragazzi volessero fare bene proprio per passare una serata più tranquilla, ci hanno messo il massimo dell'impegno. In tanti non avevano mai giocato insieme e il dato è positivo. La gara è stata intensa, servirà loro per crescere. Poi le indicazioni da qualcuno sì, altri li conoscevamo".

Su Zaniolo

"Nicolò è un giocatore che ha delle qualità, deve imparare a giocare con gli altri, poi la forza e la qualità per arrivare al gol la sfrutta dopo. Ma anche lui ci ha messo impegno, su questo non posso dire nulla. I tre in attacco, dopo i primi dieci minuti, hanno cominciato a giocare. Ma è chiaro che sono giovani e possono migliorare tantissimo".

Su Tonali

"Anche per Tonali non è semplice perché non ha fatto tante gare con noi, al Milan gioca in modo un po' diverso e anche lui deve migliorare molto. Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, poi ha trovato la posizione ed è migliorato. Ha bisogno di tempo".

Sul campionato turco

"Ho avuto la fortuna di lavorare a Istanbul e posso dire di aver lavorato benissimo, amo la Turchia e per me tornare in Turchia è sempre un grande piacere".

Sui rimpianti

"Sicuramente qualcosa che non è andato c'è. Noi da settembre a marzo abbiamo avuto una marea di problemi coi giocatori e nella settimana cruciale con la Svizzera abbiamo rimandato a casa 10 giocatori. Poi il ct è sempre il principale colpevole: purtroppo le cose non sono andate bene e tutti devono accettare che il calcio è questo, non bisogna sempre trovare un colpevole". Queste le parole di Mancini in conferenza stampa.