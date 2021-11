Mancini: “Ieri partita non positiva ma sono molto fiducioso”

Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha parlato all'indomani del pareggio contro l'Irlanda del Nord.

“Ho ripensato a ieri, ma abbiamo avvisato tante situazioni simili. Ci sono momenti in cui le cose non vanno bene nonostante si dia il massimo. Continuo a essere molto fiducioso, magari questo ci potrà dare qualcosa in più per dire la nostra. Veniamo da quaranta partite con una sola sconfitta, dobbiamo pensare sempre in modo positivo. Se c’era un momento in cui le cose non dovevano andare bene meglio ora che a marzo o al Mondiale. Credo che durante la stagione ci possono essere momenti di rilassamento. Abbiamo tanti infortunati in un momento decisivo, anche la condizione non è delle migliori. Dobbiamo trovare sempre delle soluzioni e dei giocatori giovani che possono venir buoni anche tra un anno”.