Mancini: “Abbiamo vinto meritatamente, il calcio a volte è proprio strano”

In conferenza stampa Mancini ha detto: “Quando si vince con l'Inghilterra la soddisfazione non è mai piccola, in questo periodo stiamo soffrendo molto e questo ci dà un po' di spensieratezza, questo è importante. Mi aspettavo una buona prestazione, sapevo sarebbe stata una gara difficile perché alcuni ragazzi non hanno nemmeno il 30% delle loro presenze e loro sono una grande squadra, speravo di batterli e credo lo si sia fatto con merito".

"Questo è un sistema che ti dà più sicurezza nella fase difensiva, ma a volte ti fa diventare un po' troppo lungo. Abbiamo cercato di tenere il più possibile la squadra corta, dobbiamo migliorare. Non abbiamo ragazzi sugli esterni e abbiamo deciso di provarci, anche quando c'era Ciro Immobile. La decisione del 3-5-2 l'abbiamo presa stamattina. Raspadori? Ha delle qualità tecniche straordinarie. Ha iniziato ora col Napoli e questo conta, se avesse 50 partite in Champions sarebbe meglio ma bisogna anche saper aspettare...".

“Io non credo che ci siamo gettati via, il calcio a volte è fatto anche di fortuna. Abbiamo vinto l'Europeo ai rigori, meritavamo di vincerlo ma l'abbiamo vinto ai rigori e il calcio è fatto anche di fortuna. Non ci siamo qualificati al Mondiale dopo due gare stradominate e non vinte, soprattutto quella di Basilea. Però certo abbiamo commesso degli errori, è evidente, e ci sono state delle difficoltà. Non so se quella di stasera sia stata la migliore, contro Ungheria e Germania abbiamo giocato bene. Io credo che dopo l'Argentina la squadra abbia mostrato un'ottima crescita. Certo, quella di questa sera è stata un'ottima gara visto anche l'avversario che avevamo di fronte". Queste le parole di Mancini.