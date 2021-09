Mancini: “Immobile? Sembra che siamo tornati a Balo. Il gol arriverà”

Ecco le parole in conferenza stampa del c.t. campione d'Europa Roberto Mancini in vista del match di domani contro la Lituania

In vista del match di domani sera tra Italia e Lituania, match valido per le qualificazioni al Mondale del 2022 è intervenuto in conferenza stampa il c.t. degli azzurri Roberto Mancini. Ecco le sue parole:

Sulle condizioni degli Azzurri - "Sensi sta bene, ha avuto un problema a inizio settimana e l'avevamo messo un po' in disparte e ora invece sta bene. Bernardeschi? Può essere giochi, è un giocatore fresco. Tornando alle ultime prestazioni, io non mi preoccupo molto. I ragazzi psicologicamente devono stare benissimo, hanno vinto l'Europeo e devono giocare tranquilli. Purtroppo la palla non entra a volte, e noi in Italia andiamo a cercare un colpevole di tutto. Ma noi dobbiamo isolarci un po' da questo e fare certe cose un po' meglio e la squadra deve continuare a fare ciò che fa e Immobile uguale. Il gol arriverà".

Quanto sarà importante domani segnare tanto? - "Intanto dobbiamo vincere, se vinciamo domani recuperiamo punti. Detto ciò, si potrebbe anche arrivare alla differenza reti se si arriva a pari punti. Ma noi abbiamo tre partite, se le vinciamo tutte e tre siamo qualificati. La gara di domani non sarà semplice, loro sono fisici e si metteranno dietro. Starà a noi sbloccarla e poi gestirla al meglio".

Tridente col falso nove possibile? - "Abbiamo tutte le possibilità, dobbiamo solo valutare la stanchezza dei giocatori. Siamo a inizio stagione e i ragazzi vengono dall'Europeo, quindi ci vogliono anche giocatori freschi".

Dei sei giocatori che hanno giocato due partite puoi lasciarli fuori tutti? - "Se potessi non farlo non lo farei, dipenderà dalle condizioni loro. Siamo a inizio stagione, i ragazzi hanno fatto 20 giorni di vacanza e affrontiamo nazionali che hanno fatto già 9-10 partite. Qualcuno nel finale della gara in Svizzera era un po' stanco e vanno valutate queste cose".

Jorginho ieri ha detto che tanto alla fine ci credono solo giocatori e staff... - "Questo è importante, intanto ci crediamo. Tre anni fa tutti, anche i miei amici, pensavano non ci fosse un giocatore da Nazionale. Noi ci siamo riuniti e abbiamo vinto l'Europeo. Siamo tranquilli, siamo solo dispiaciuti per aver perso quattro punti che non era giusto perderli. Però un po' di sorte ci ha aiutato durante l'Europeo e ora un po' di sorte ci ha sfavorito. Ora sappiamo di dover vincere le prossime tre".

Volevo chiedere il suo punto di vista su Immobile - "Sai cosa mi sembra, che si sia tornati a Mario Balotelli..."

Hai ragione, però per essere chiari. L'insistenza è perché sembra di leggere che questa dopo tre anni sia questione ancora irrisolta. Sembra che si giochi sui suoi limiti più che sulle sue caratteristiche - "Premesso che io non ho alcun tipo di problema, abbiamo vinto l'Europeo in 26 e Ciro è sempre stato titolare. Poi in due partite ha fatto gol, altre volte ci è andato vicino. Poi alcune volte la palla non entra: io devo dirgli, certo, di fare certi movimenti ma non vedo un grande problema. Ha sempre fatto gol, magari al Mondiale fa 8 gol e vinceremo il Mondiale".

Stai pensando a Pessina? - "Valutiamo lì, è una possibilità anche perché Barella è diffidato. Ma soprattutto per la condizione fisica, solo per questo".

La Nazionale ha fatto da apripista a una grande estate sportiva dell'Italia? - "Credo di sì, anche perché nessuno ci dava per vincenti e i ragazzi hanno tirato fuori tutto quello che avevano. Siamo stati da apripista per una estate memorabile".

Stanno mancando anche i gol dei centrocampisti? - "La nostra è una squadra che ha segnato sia con gli attaccanti che coi centrocampisti. In una gara abbiamo fatto 0-0, l'altra abbiamo fatto gol. In una partita purtroppo ci può stare".

Questa squadra ha le spalle larghe per sopportare le critiche? - "Penso di sì, sono giocatori con anni di esperienza e non credo sia un grande problema".