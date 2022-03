Mancini: “Bisogna ripartire. Inseriremo sicuramente ragazzi più giovani”

Ecco le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa prima del match di domani sera contro la Turchia

Domani sera la Nazionale italiana scenderà in campo dopo la scottante eliminazione dal Mondale qatariota. In vista del match contro la Turchia è in intervenuto in conferenza stampa Roberto Mancini. Ecco le sue parole:

SU JORGHINO, IMMOBILE E INSIGNE CHE HANNO LASCIATO IL RADUNO - "Io li ho obbligati ad andare via perché se posso fare qualcosa per loro e per i club noi lo facciamo. Non avrebbero giocato, alcuni non erano al meglio fisicamente. Alcuni di loro li ho obbligati ad andare: il Chelsea ci ha mandato Jorginho tre giorni prima, non gli ha fatto giocare l'FA Cup. Anche Florenzi e Politano, non al meglio, li ho rispediti a casa perché non avrebbero giocato. Lorenzo aveva problemi fisici già da prima. Immobile sarebbe andato in tribuna, Mancini e Verratti sì. Insigne al 50% sarebbe andato in tribuna per provare soluzioni alternative".