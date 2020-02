Manchester Utd, Shaw: “Ibra mi prese in giro per tre settimane”

Ibrahimovic, l’aneddoto di Shaw

MILANO – Luke Shaw, terzino sinistro inglese in forza al Manchester Unites, si è così espresso raccontando un aneddoto riguardante il suo ex compagno tra i Red Devils Zlatan Ibrahimovic: “Durante un allenamento stavamo facendo una partitella con le porticine. Per non fare segnare Pogba mi sono messo davanti alla linea con le gambe chiuse ma con un gioco di prestigio riuscì a farmi un goal facendomi tunnel. Tutti i compagni mi hanno massacrato soprattutto Zlatan che mi ha preso in giro per tre settimane”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live