Malvadi: “Scudetto? sono convinto che vincerà il Milan. Quel punticino..”

Redazione Il Milanista

Marco Malvaldi, autore dei Romanzi del BarLume e non solo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport sull' andamento del nostro campionato.

E alla fine chi sarà a dare il colpo di grazia? Ha parlato di Ibra, ma di solito chi appare da subito come “il cattivo” non è mai l’assassino...

"È vero, il killer ideale infatti è Tonali, uno che all’inizio non veniva granché considerato, uno che è rimasto zitto zitto, buono buono, ma che quando non c’era ha subito fatto notare - e pesare - la sua assenza. È lui l’arma in più di questo Milan. Come complice vedrei bene Maignan, uno ferito sul campo di battaglia, che ha pagato dazio negli scontri tra clan, ma che gioca con le mani, i piedi e soprattutto la testa. Di sicuro un bell’investimento, utilissimo".

allora che cosa fa di Inter e Napoli le due “vittime”della nostra storia?

"L’Inter è mancata in una parte della stagione, ha sofferto un forte mal di primavera che penso si rivelerà determinante. E poi è vero che a calcio si gioca in undici, ma se uno degli undici si chiama Brozovic e non hai con chi sostituirlo rischi problemi seri. Quanto al Napoli, temo ci sia una maledizione ancestrale: come squadra ha tutto per vincere, gioca davvero bene, ma temo manchi di convinzione".

All’inizio del nostro “romanzo campionato” sembrava proprio che il killer dovesse essere una tra Inter e Juventus.

"Già, ma si è capito presto che i bianconeri non potevano competere. A gennaio si sono rinforzati, ma poi non hanno combinato nulla. Per me erano fuori dai giochi già dal pareggio contro il Torino. La partita contro l’Inter è stata il colpo di grazia: una gara crudelissima tra l’altro, in cui avrebbero senza dubbio meritato i tre punti, però nel calcio come si diceva non sempre vince il più forte e i colpi di scena possono arrivare da un momento all’altro...".

Scudetto : "Io sono convinto che vincerà il Milan. Quel misero punticino di vantaggio che ha oggi si rivelerà fondamentale".