Malatrasi: “Maignan? Fantastico, il più grande acquisto in tutti i sensi”

Saul Malatrasi, ex difensore dell'Inter di Herrera e del Milan di Nereo Rocco, ha parlato del derby di Milano andato in scena sabato scorso.

Saul Malatrasi, ex difensore dell'Inter di Helenio Herrera e del Milan di Nereo Rocco, ha parlato del derby di Milano andato in scena sabato scorso e delle prospettive delle due squadre nel corso di questa stagione. Ecco le dichiarazioni di Malatrasi, in esclusiva, a 'La Gazzetta dello Sport'.