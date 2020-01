Malmoe, abbattuta la statua di Ibrahimovic

MILANO – Dopo la decisione di acquistare una parte delle quote dell’Hammarby, squadra di Stoccolma e da sempre rivale del Malmoe, Zlatan Ibrahimovic non ha avuto più pace in Svezia; in particolare, si sono registrati diversi atti vandalici contro la sua statua nei pressi dello stadio cittadino e, nella notte, la definitiva “caduta”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live