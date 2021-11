Maldini sul rinnovo di Pioli: “C’è grande sintonia tra di noi”

Dopo il rinnovo di contratto di Stefano Pioli fino al 2023, ha parlato a Milan TV il direttore tecnico Paolo Maldini.

In mattinata è arrivato il meritato rinnovo di contratto fino al 2023 per Stefano Pioli. Artefice della rinascita del Milan, il tecnico del Diavolo è riuscito a guadagnarsi nuovamente la fiducia della dirigenza rossonera. Iniziò la sua avventura a stagione in corso a ottobre 2019, dopo l'esonero di Marco Giampaolo. In questi anni è stato in grado di riportare il Milan ai grandi livelli, dove merita di stare. Prima la qualificazione ai gironi di Champions League, competizione a cui i rossoneri non partecipavano da 7 anni. Ora sembra essere l'anno giusto per il club di Milanello per tornare a competere per lo scudetto.