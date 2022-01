Milan, che occasione per Maldini e Marotta: chi la spunterà?

Ennesimo derby di mercato per un calciatore che è un titolare fisso di una big della Serie A: ecco di chi si tratta

Nel frattempo, nelle segrete stanze di via Aldo Rossi, si prosegue a lavorare sul fronte mercato. La campagna acquisti invernale non ha ancora portato ufficialmente alcun arrivo, pur essendo necessario un innesto al centro della difesa. In molto sostengono che Maldini si sia fissato con Botman. Ma il Lille fa muro e il budget stanziato dalla proprietà rossonera (25 milioni più bonus) non sarebbe sufficiente per strappare il giovane centrale al club francese.