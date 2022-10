Maldini al lavoro per i rinnovi: si avvicina l’accordo con il centrale

In casa Milan si continua a pensare al futuro, nello specifico ai rinnovi di contratto dei giocatori. Vediamo quale di questi è vicino...

In casa Milan si continua a pensare al futuro, nello specifico ai rinnovi di contratto dei giocatori. Gli ultimi ad aver prolungato il loro accordo con il club sono stati Rade Krunic e Sandro Tonali. Paolo Maldini e Frederic Massara ora vogliono le firme di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Pierre Kalulu.

Il rinnovo dell'esterno rossonero è senza dubbio quello più complicato, sia per le richieste onerose e sia per la vicenda del risarcimento allo Sporting Lisbona. Qualche problema c’è anche con il centrocampista, che chiede più soldi di quelli che offre la dirigenza per il suo ingaggio.