Milan, accelerata per il rinnovo del centrocampista e del difensore

In casa Milan c'è area di rinnovi, la dirigenza rossonera vorrebbe blindare i suoi migliori interpreti per non incorrere in situazioni complicate

Redazione Il Milanista

I dirigenti rossoneri stanno negoziando un rinnovo contrattuale con l'agente di Bennacer. Il centrocampista algerino andrà in scadenza a giugno 2024. La scadenza è ancora lontana, ma i dirigenti rossoneri vogliono muoversi con anticipo per evitare situazioni scomode come quelle di Donnarumma e Calhanoglu. Ismael Bennacer viene considerato dal tecnico Pioli come un'elemento molto importante della rosa. Il rinnovo dovrebbe essere in fase avanzata. Il Milan vorrebbe estendere il contratto fino a giugno 2026 e vorrebbe eliminare la clausola di risoluzione fissata a 50 milioni di euro. Per il calciatore c'è la proposta di un aumento dello stipendio, che si aggirerebbe intorno a 2,5 milioni a stagione. Ad oggi il numero 4 ne guadagna 1,5. Il centrocampista in questo avvio di campionato ha totalizzato 10 presenze condite da 1 goal ed 1 assist. L'algerino è dotato di un buon carisma e di ottime qualità tecniche.

Dopo i casi degli anni scorsi, il Milan vuole blindare i suoi pezzi pregiati per non privarsene a parametro zero. Massara e Maldini infatti nei scorsi giorni si sono mossi per avviare le trattative per i giocatori in scadenza nel 2024. Tra questi troviamo ; Il terzino d'oro Theo Hernandez, Krunic e Rafael Leao.

La dirigenza rossonera negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con il procuratore di Theo Hernandez. Il francese infatti è corteggiato da molte big europee, tra cui gli sceicchi del Paris-Saint-Germain e Manchester City. La società vorrebbe avanzare un'offerta per arginare le altre proposte di mercato. Theo attualmente ha uno stipendio di 1,5 milioni più bonus a stagione. Cifra ad oggi inferiore, rispetto al rendimento del terzino francese, considerato tra i migliori nel suo ruolo. La proposta rossonera si aggirerebbe intorno ai 3 milioni + bonus, mentre l'assistito del calciatore ne richiede almeno 4. Le due parti sono molto vicine e vi è un ottimo rapporto. L'estensione contrattuale porterebbe il terzino in scadenza nel 2026. La trattativa è iniziata, le parti stanno lavorando e si respira grande ottimismo.