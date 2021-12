Milan, Maldini vorrebbe portarlo a Milanello, ecco cosa sappiamo

Maldini avrebbe messo nel mirino un'esterno offensivo per il mercato di gennaio. Si tratta di Everton Sousa Soares che milita nel Benfica

Redazione Il Milanista

Il mercato di gennaio è vicinissimo ed il Milan è pronto a regalarsi diversi innesti. La formazione guidata da Stefano Pioli, necessità di nuovi profili da inserire in rosa per rendere più competitivo l'organico. La precedenza va al colpo in difesa per sostituire l'infortunato Simon Kjaer, che dovrà restare a lungo lontano dai campi. Inoltre vi è da considerare che a Gennaio avrà inizio la Coppa d'Africa e diversi giocatori lasceranno temporaneamente Milanello. Discorso aperto anche per il reparto offensivo, poichè Pioli vorrebbe una valida alternativa da schierare in campo al posto degli "anziani" Ibrahimovic e Giroud.

Negli ultimi giorni per l'attacco è spuntato fuori il nome di Everton Sousa Soares, noto come Everton e obiettivo rossonero già del 2019. Dall' estate 2020 il calciatore milita nel Benfica, ma in Portogallo non è riuscito ad esplodere come ci si aspettava. Ad oggi sembra un parente lontano del ragazzo che faceva cose eccezionali con la maglia del Gremio de Porto Alegre. Everton in questo avvio di stagione ha collezionato solamente 12 presenze andando in rete 2 volte . L'esterno offensivo è scontento e spera di cambiare aria nel calciomercato di gennaio. Diversi club europei hanno contattato Bertolucci, agente del brasiliano per avere informazioni aggiuntive. Tra queste squadre troviamo anche il Milan, che sarebbe pronto ad accoglierlo al più presto. Secondo quando riportato da Transfermarkt, il ragazzo ha una valutazione del cartellino che si agirerebbe intorno ai 18-20 milioni di euro.

Bisogna dire che Everton preferisce agire sulla corsia di sinistra dove i rossoneri già hanno Rafael Leao e Ante Rebic, pertanto il brasiliano potrebbe non essere un'obiettivo primario della dirigenza rossonera. Non rimane che attendere per capire se questa trattativa potrà decollare nel corso delle prossime settimane o se rimarrà solamente un desiderio di Paolo Maldini.