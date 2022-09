Milan, Maldini monitora una giovane promessa italiana

Il mercato non chiude mai i battenti. Maldini sta valutando il profilo di una giovane promessa per il futuro del Milan.

Redazione Il Milanista

Mancano pochi giorni alla ripresa del campionato e il Milan vuole ripartire subito, dopo il brusco stop dell’ultima giornata di Serie A. I rossoneri vogliono tornare a vincere per non prendere troppo distacco con i primi in classifica. Attualmente infatti i Campioni d’Italia si trovano al quinto posto con 14 punti, mentre in vetta ci sono i partenopei con 17 punti. Gli uomini di Pioli sono consapevoli di dover stringere i denti e cercare di trionfare in ogni giornata. Questo campionato infatti sarà ancora più equilibrato rispetto a quello dello scorso anno e ogni punto potrebbe rivelarsi decisivo alla fine della stagione.

Per tale motivo la dirigenza meneghina è al lavoro per trovare i giusti rinforzi per la rosa di mister Pioli. La formazione rossonera è molto più competitiva rispetto a quella dello scorso anno, ma degli innesti appaiono necessari. Soprattutto in vista dei molti tour de force che la squadra dovrà affrontare nel corso di questa stagione. Tra i giocatori monitorati dal Milan c’è il profilo di Emanuele Valeri della Cremonese.

Il giocatore è una delle rivelazioni di questo inizio campionato e ha attirato l’interesse di varie club, di Serie A così come europei. Su di lui è piombato il Nottingham Forest, mentre in Italia è la Lazio a monitorarlo da tempo. A questi due club si è aggiunto ora l’interesse del Milan, che potrebbe decidere di portare il giovane a Milano durante il calciomercato invernale. Valeri infatti non sembra intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega con i grigiorossi fino al 2024. Perciò la società potrebbe decidere di venderlo a gennaio, per non rischiare di doverlo salutare a zero.