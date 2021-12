Milan, nel mirino un difensore della Premier League

Il rossonero Massara starebbe monitorando diversi nomi per sostituire l'infortunato Simon Kjaer, fra questi vi è Philipps dei Reds.

Al mercato di gennaio manca veramente poco e la volontà del Ds Massara è quella di regalare al tecnico rossonero Stefano Pioli diversi innesti di spessore da inserire in squadra. Dopo l'infortunio di Kjaer, (che lo terrà fuori dai campi per diverso tempo), il Milan dovrà cercare un sostituto all'altezza del danese. Simon è arrivato a Milanello senza troppe aspettative, ma in poco tempo ha conquistato il mister rossonero che al giorno d'oggi lo considera un vero e proprio pilastro del Milan. Una possibile pista potrebbe arrivare dall'Inghilterra. L'indiscrezione di mercato arriva dal noto giornalista Ekrem Konur, il quale si occupa di calciomercato. Il suo ultimo tweet parla infatti della pista inglese per la difesa del Milan.