ITA Airways dedica un aereo a Maldini: lui ringrazia

ITA Airways, la nuova compagnia di voli dello Stato Italiano, ha dedicato un aereo a Paolo Maldini. Ecco le sue parole

L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha parlato a Tuttosport della lotta Scudetto e del big match di domani sera tra Inter e Juventus. Le sue parole: "Sarà una partita molto tattica, anche perché la posta in palio è altissima soprattutto per l'Inter. Se l'Inter non dovesse vincere farebbe fatica a riprendersi, per il nuovo contraccolpo psicologico e soprattutto se il Milan, ma anche il Napoli, dovessero vincere le loro gare. L'Inter se vuole rimanere pienamente in corsa per lo Scudetto deve raccogliere i tre punti, anche se la squadra di Simone Inzaghi ha una gara in meno e margine ancora per rientrare avendo un calendario più semplice rispetto al Milan".