Maldini: “Cessione della società? Abbiamo altre cose a cui pensare ora”

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini ha parlato in vista della partita di stasera di Coppa Italia tra Inter e Milan

In esclusiva ai canali Mediaset ha parlato Paolo Maldini che ha detto: "Come si affronta il derby? Credo con serenità perché è una semifinale con valori molto simili, la squadra più serena e più in forma può accedere alla finale. C'è stato un problema momentaneo, nello stesso momento abbiamo avuto una stabilità difensiva molto solida. L'allenatore deve cercare equilibrio in campo e questo lo abbiamo sempre colto".