Di Marzio: “Maldini e Massara vogliono Sanches. Su Enzo Fernandez…”

Gianluca Di Marzio, intervenuto in diretta durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato dei rinnovi di Maldini e Massara e degli obiettivi a centrocampo del Milan: “Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti fra RedBird e Massara e Maldini per arrivare all’accordo definitivo. La speranza dei dirigenti del Milan è di fare tutto questo entro settimana e di non dover slittare alla prossima. Vedremo se sarà così, perché permetterà al Milan di tornare ad accelerare su obiettivo che hanno una concorrenza nota, per Botman, e nuova, per Renato Sanches. L’inserimento del PSG ha cambiato le condizioni, il PSG vuole fare un’offerta più alta, c’è una grande rapporto fra Galtier, Campos e il giocatore.