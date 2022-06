Maldini-Massara: ufficiale il rinnovo sul gong! Avanti insieme fino al 2024

Sembrava che questo rinnovo non potesse arrivare mai. Sembrava che fosse maledetto. E invece, sul gong è arrivata la firma tanto attesa

Finalmente i tifosi del Milan possono gioire. Un po' come successo per la festa Scudetto. Dopo i tanti, tantissimi tira e molla delle ultime settimane, ora lo si può dire veramente. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinnovato il loro contratto da dirigenti rossoneri. L'accordo è stato trovato in tarda serata, meglio tardi che mai reciterebbe un famoso proverbio. I due continueranno ad operare insieme fino al 2024: si tratta, quindi, di un biennale.