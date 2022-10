Maldini e Massara stregati dal talento danese: ieri nuovamente in goal

Maldini e Massara iniziano a studiare i primi colpi di mercato in vista della sessione invernale. Ed ecco che spunta il nome di...

La dirigenza rossonera inizia a studiare i primi colpi in ottica del mercato invernale. Tanti sono i nomi che orbitano in ottica Milan, con Massara e Maldini pronti a sfruttare le occasioni che si andranno a creare. Un ruolo da coprire ulteriormente potrebbe essere quello riguardante la corsia destra offensiva. In questo periodo Pioli è sprovvisto di soluzioni, dopo gli stop muscolari di Messias e Saelemaekers.