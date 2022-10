Maldini e Massara a lavoro per blindare i propri talenti

In casa Milan si pensa ai rinnovi contrattuali di diversi calciatori, fondamentali nello scacchiere tattico di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

Il Milan è chiamato a far fronte al prolungamento di diversi contratti, per evitare di rivivere gli errori del passato. A tenere banco a Milanello è la questione legata al prolungamento di Rafael Leao, ma la situazione verrà gestita a parte, con incontri informali e tentativi studiati a tavolino per evitare di perderlo nella prossima finestra di mercato.

Saranno però altri 4 i rinnovi discussi da Cardinale e dirigenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, durante la sosta per il Mondiale si andrà al colloquio con il centrale Pierre Kalulu e Ismael Bennacer per adeguare e prolungare i rispettivi accordi.

A fine stagione invece verranno discussi altri due rinnovi. In primis quello di mister Stefano Pioli, che attualmente è in scadenza proprio a giugno 2023. Al momento non sembrano esserci problemi o dubbi riguardo alla permanenza del tecnico emiliano, visti i grandi risultati ottenuti.

Da valutare anche quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese classe ’86 potrebbe prolungare per un’altra stagione. Ma tutto dipenderà da motivazioni e condizioni atletiche, anche queste da valutare non prima del termine della stagione in corso.