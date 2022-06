Maldini e Massara osservano Douglas Luiz. Potrebbe essere il piano B?

I rossoneri osservano con attenzioni diversi profili da inserire in rosa. Uno di questi è Douglas Luiz dell' Aston Villa.

Redazione Il Milanista

I rossoneri osservano con attenzione i possibili colpi in entrata. In attesa di rinnovare il contratto in scadenza a Maldini e Massara, i rossoneri si dedicano a operazioni strategiche per puntellare la rosa e sistemare delle questioni in sospeso.

Le indiscrezioni di ieri sono state confermate dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport": al Milan piace molto Douglas Luiz dell'Aston Villa. Nella giornata di ieri i rossoneri hanno incontrato gli agenti del 24enne brasiliano in forza ai londinesi, sul taccuino anche della Roma. Il valore di mercato è di 20-25 milioni di euro, ma essendo in scadenza nel 2023 il prezzo potrebbe abbassarsi. Anche per via della volontà del diretto interessato, desideroso di giocare in un club che parteciperà alla prossima Champions League.. E ora il suo futuro potrebbe essere in Italia, al Milan.

L'interesse del Milan per Douglas Luiz è anche conseguenza al forte interessamento del Paris Saint German per il gioiellino del Lille Renato Sanches. I francesi hanno un potere d'acquisto superiore rispetto ai rossoneri e possono convincere il giocatore a cambiare idea, dopo che la pista Milan sembrava l'unica per il suo futuro.

Nel frattempo però si pensa anche a sistemare gli esuberi: ovvero tutti quei calciatori fuori dal progetto di Stefano Pioli, i quali potrebbero ulteriormente finanziare nuovi innesti.