Milan: c’è l’interesse per Bremer, ma il preferito è un altro

Il Ds rossonero Massara è alla ricerca di un nuovo difensore che possa sostituire l'infortunato Simon Kjaer.

Il calciomercato invernale è alle porte ed il Milan si sta muovendo per regalare al proprio mister Stefano Pioli nuovi innesti. La priorità rossonera resta la difensa, nello specifico il tecnico chiede ai dirigenti un difensore centrale che possa sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Secondo le ultime indiscrezioni di Sportmediaset i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per il centrale granata, Gleison Bremer. Il brasiliano classe 1997 è un vero protagonista del reparto difensivo del Torino. Ed al giorno d'oggi è un pilastro di Ivan Juricic, il quale farà di tutto per trattenere il suo "muro difensivo". Gleison è anche un centrale con il vizio da goal, infatti in questo avvio di stagione il brasiliano ha siglato già 2 reti in 18 partite di Serie A. Il sogno del Milan sarebbe quello di arrivare alla sfida contro i giallorossi con dei rinforzi, ma comunque nonostante le esigenze non ci si muoverà con fretta.