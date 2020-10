Maldini e Massara vogliono il nuovo Kumbulla

MILANO – “Se a gennaio avremmo modo di rinforzare la squadra lo faremo anche perché nell’ultimo calciomercato non abbiamo speso quanto effettivamente potevamo”, così Paolo Maldini nel prepartita di Milan-Roma. L’ex capitano rossonero insieme dal d.s. Massara vorrebbero investire il tesoretto per un difensore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nuovo centrale potrebbe essere il classe 2000 Matteo Lovato dell’Hellas Verona, ritenuto, dalla parti di via Aldo Rossi, come il nuovo Kumbulla. Il club scaligero per lasciare partire il proprio giocatore chiede 15 milioni di euro. La rosea ipotizza che l’idea di puntare sull’italiano sia nata per la folta concorrenza che si è creata per Kabak e Simakan.