Maldini a DAZN: “Ibra nel prepartita è tesissimo. Come una corda di violino”

Ecco le parole di Paolo Maldini ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Inter

Che emozioni provate questa sera? “È fantastico, il calcio senza tifosi è un altro sport. Siamo nati con questa idea di calcio, credo che sia stata la motivazione più importante. Siamo contentissimi per la gente”.

Hai visto occhi diversi rispetto all'anno scorso? “La preparazione di queste partite è molto facile, tutti sono super concentrati. Le motivazioni vengono da sole. Questo può portare ad un’attenzione troppo forte che ti può bloccare. Sono tutte esperienze, come quelle che stiamo facendo in Champions League dove il livello e la tensione si alzano”.

Da capitano cosa dicevi prima di entrare in campo? “Gli ultimi dettagli li dà l’allenatore, da capitano cercavo di rassicurare tutti anche se magari dentro bruciavo. Mi sono sempre reso conto che un allenatore come Ancelotti che stava sempre tranquillo dava fiducia alla squadra. Ibra? No Ibra è teso, tesissimo (ride, ndr).