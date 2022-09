Maldini: “Io e Massara coppia solida, viviamo in simbiosi. Su Kjaer…”

Paolo Maldini ha commentato il suo rapporto solido con Frederic Massara e il lavoro svolto insieme per il Milan.

Redazione Il Milanista

Se il Milan è tornato ad alti livelli i meriti sono da ricondurre anche e soprattutto alla dirigenza rossonera. Maldini e Massara hanno lavorato duramente in questi anni per acquistare giocatori di livello, che hanno contribuito alla vittoria dello scudetto. I due rappresentano una vera coppia, solida, che sa captare i giusti profili sui quali investire. Proprio di questo duo ha parlato Paolo Maldini al Festival dello Sport di Trento. Sul rapporto con Massara ha detto: "Innanzitutto la coppia nasce da un trio, quando Leonardo decide di andare via mi trovo da solo e per rimanere chiedo di poter costituire il gruppo dirigenziale del Milan”.

Come è nata la collaborazione: “Chiamo Zvone Boban in primis, un mio grande amico e grande conoscitore di calcio, poi ci serviva anche un DS. Sapendo che il Milan era alla ricerca di un DS ho ricevuto tantissime telefonate che parlavano bene di Ricky. Io non lo conoscevo, ma parlandoci abbiamo parlato dei nostri trascorsi calcistici: lui ci aveva fatto gol col Pescara e col Pavia. Ho fatto un colloquio, mi è piaciuto tanto e siamo partiti”.

Diversi ma complementari: “Frederic ha la mia età. Un percorso diverso dal mio e una visione diversa, è fondamentale. È un grandissimo conoscitore di calcio, un grandissimo lavoratore. Condivide i principi fondamentali della vita, e siamo praticamente una coppia di fatto, viviamo in simbiosi gran parte della settimana. A me piaceva Kjaer come giocatore, ma non lo conoscevo nei dettagli: lui ha insistito molto. È un giocatore sul quale Ricky ha spinto tanto".