Maldini: “Bella storia quella di Saelemaekers, così come quella di Theo Hernandez”

MILANO – "Spesso quando ingaggiamo giocatori molti si fanno condizionare dai nomi e dalle squadre di appartenenza. Quella di Saelemaekers è una bella storia, ma all'interno di questo Milan ce ne sono molte. Penso a Theo Hernandez: sembrava che per lui fosse l'ultima possibilità dopo quella sprecata al Real Madrid, ultima chiamata e la risposta c'è stata. Theo è un ragazzo per bene", così Paolo Maldini a La Gazzetta dello Sport sui due giovani rossoneri.