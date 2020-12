Maldini a Sky Sport: “Rinnovi? E’ un discorso continuo: non c’è fretta. Europa League è un nostro obiettivo”

MILANO – Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Paolo Maldini. Ecco le parole del d.t. all’emittente satellitare nel prepartita di Milan-Celtic:

EUROPA LEAGUE – “C’è la speranza di arrivare all’obiettivo. L’Europa League è senza dubbio un nostro obiettivo. Avere una partita che non conta, come risultato, in questa stagione così intensa, sarebbe importante”.

SUL MILAN – “È un Milan in crescita, che deve trovare certezze. A volte in Europa troviamo a volte più difficoltà fisiche. Il ritmo è diverso. Calcio meno tattico e più fisico. A volte questa cosa ci scombina un pochino”.

RINNOVI – “Non ci sono novità, ma ci sono appuntamenti che saranno fissati. Non c’è fretta. È un discorso continuo. Nessuno dei discorsi che riguardano i rinnovi si è mai interrotto. È questione di trovare il momento giusto per cercare di chiudere”.

IBRA AL SUO ARRIVO PARLAVA DI SCUDETTO – “Allora, io delle cose positive le vedevo. Allora forse il matto ero io. La squadra stava creando una base, qualcosa. Se dico le cose è perché ci credo. Ibra ti spinge a un risultato che può sembrare impossibile. Ma questa è la mentalità che fa la differenza. A Sacchi non bastava vincere, voleva giocare meglio degli avversari. Forse questo ti porta a rendere oltre il 100%”.

SULL’AMBIENTE DEL MILAN – “Non conosco gli altri ambienti, ma possono confermare che il nostro spirito è alla base dei nostri risultati. Se cambiano i giocatori e i risultati arrivano lo stesso, il merito è della gestione del mister e anche dello spirito che c’è nella squadra”.

