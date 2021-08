Maldini a Sky: “Scudetto? Mi piace sognare”. E sui rinnovi..

Nel prepartita di Sampdoria - Milan è intervenuto il dirigente del Milan Paolo Maldini. Ecco le sue parole

Su Ibrahimovic e Giroud insieme - "L'idea è quella di far giocare sempre i giocatori migliori. Se staranno bene perchè non dovrebbero giocare insieme ? Hanno strutture fisiche simili ma hanno caratteristiche diverse e Ibrahimovic può girare intorno anche all'altro attaccante agendo da regista avanzato"

Sul ritorno dei tifosi - "Abbiamo già avuto i tifosi nelle amichevoli e devo dire che all'inizio rimani quasi spiazzato dai rumori. Per tutti i calciatori e per l'allenatore è fondamentale avere i tifosi allo stadio perchè se no è un altro sport. E' bellissimo e incredibile"

Sull'operazione Pellegri - "Non è un segreto che Ibrahimovic abbia 40 anni e Giroud ne abbia 35. Siamo una delle squadre più giovani del campionato e vogliamo continuare su questa strada anche in questa stagione. Dobbiamo anche guardare al futuro"

Sul rinnovo di Kessié e le altre operazioni - "Credo che ci sia una linea comune parlando di un rinnovo e di un acquisizione. Dobbiamo agire seguendo la sostenibilità, senza andare oltre certe linee dettate dalla proprietà. Nel passato lo abbiamo fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi di giocatori che non abbiamo potuto fare, sia le acquisizioni andranno fatte seguendo questo spirito. Non parto poi su preconcetti per i giocatori o riguardo a calciatori che hanno giocato in altri campionati, sono aperto a tante soluzioni".