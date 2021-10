Maldini a Mediaset: “Non è un match da dentro o fuori” E su Ballo-Touré..

Ecco le parole del dirigente del Milan Paolo Maldini ai microfoni di Mediaset nel prepartita di Porto Vs Milan

"Zero punti dopo due partite, chiaramente stasera i tre punti peseranno di più. Ma non è una gara da dentro o fuori, per avere delle chance di passaggio del turno servono nove punti e tutto sta a noi. Non dobbiamo snaturarci, al di là delle assenze e degli avversari".