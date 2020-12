Maldini a DAZN – “Auguri al Milan: peccato festeggiare senza tifosi”

MILANO – Ecco le parole di Paolo Maldini a DAZN nel prepartita di MilanTv.

121 ANNI DI MILAN – “Tanti auguri al Milan che è la mia famiglia. E’ una stagione di grandi soddisfazioni, peccato non ci siano i tifosi agli stadi”.

PROGETTO MILAN – “Il nostro è un progetto nuovo, serve tempo, speriamo di accorciare i tempi“.

TRAMANDARE CERTI VALORI – “Il tramandare il vecchio Milan è importante“.

INGRESSO NEL DREAM TEAM – “Per uno come me che non ha mai vinto il Pallone d’Oro è una cosa importante. E’ un grande orgoglio”.

COMPLEANNO DEL MILAN: “Tanti auguri al mio club che da tempo è legato alla mia famiglia. Auguri anche a tutti i tifosi ovviamente”.

