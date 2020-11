MILANO – Il presidente del CONI Giovanni Malagò, tramite un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, ha voluto omaggiare Diego Armando Maradona, scomparso oggi in Argentina: “Hai fatto la storia del calcio, tu sei la storia. Sei stato un’icona per il mondo e per Napoli, il più forte calciatore mai visto. Rappresenti l’eternità. Lo sport italiano ti abbraccia. Ciao Diego Maradona”.