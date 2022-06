Milan, che riconoscimento per Maignan! Un premio per un colpo da paura

Merito suo sì, poco ma sicuro, ma anche e soprattutto della dirigenza. Il binomio direzionale è stato autore di un colpo dalla straordinaria efficacia e da una lungimiranza non da meno. Anche perché, diciamocelo seriamente, una volta perso il suo gioiellino Donnarumma, il mondo rossonero sembrava esser crollato in uno stato catatonico-depressivo. "E ora come facciamo senza portiere?" Si ripetevano di continuo i supporters casciavit. Ma il duo fenomenale è riuscito in men che non si dica a piazzare quel colpo capace di non far rimpiangere l'azzurro . Sì ma chi mai avrebbe scommesso che fosse riuscito a cancellare definitivamente Gigione dalla testa dei tifosi? Nessuno. Qui il grande merito di Maldini e Massara , i quali non dovranno solo essere riconfermati, ma dovranno proseguire su questa strada. Perché a volte sono proprio questi affari di mercato che ti permettono di decidere una stagione.

Ma tornando a noi, abbiamo parlato del premio vinto da Magic Mike, ma di cosa si tratta? Beh, prendendovi in contropiede cari lettori fidati de "Il Milanista", vi anticipiamo che questo riconoscimento si pensava fosse finito a Saelemaekers. Tunnel sotto le gambe di un malcapitato Caldara, difesa mal posizionata e palla col contagiri per Theo che, senza troppi problemi, spara in porta come lui solo sa fare. L'avete capito? Nel caso ve lo sveliamo noi: è la palma per il miglior assist della stagione, conquistato straordinariamente dal francese. Lancio tanto lungo quanto millimetrico per l'arrivo di gran carriera di Leao e per il gol vittoria contro la Sampdoria. Insomma, un premio straordinario per un giocatore straordinario: what else?