Maignan è la vera sorpresa del Milan, quante lodi per lui!

Mike Maignan è la sorpresa in positivo per quanto concerne il Milan di quest'anno. Il portiere francese ha convinto tutti.

Il noto giornalista Massimo Marianella ha parlato proprio di Mike Maignan ai microfoni di Sky Sport. Durante il programma “Calciomercato l'Originale” ha detto: “È proprio bravo, non pensavo che con una maglia importante come quella del Milan in un campionato comunque difficile come quello italiano che potesse avere un impatto così e non far rimpiangere Gianluigi Donnarumma”. Queste le parole del noto giornalista e commentatore Massimo Marianella ai microfoni di Sky Sport durante il programma “Calciomercato l'Originale”.

Fabrizio Biasin ha parlato del difensore del Torino Bremer in ottica mercato e durante il suo editoriale per Tutto Mercato Web ha detto: “Veniamo ad alcune piccole quisquilie settimanali, ‘giusto per’. Una su Gleison Bremer, pallino di Milan e Inter per la prossima stagione. Ecco, se da mesi diciamo che Dusan Vlahovic è fortissimo (lo è) e diciamo che Vlahovic è un prospetto di campione (vero) e diciamo che Dusan Vlahovic in rapporto all’età fa impressione (verissimo), allora dobbiamo dire lo stesso pure per il difensore del Toro che, ieri, lo ha messo nel taschino: eccellente”. Queste le parole del noto giornalista e simpatizzante dell'Inter Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Tutto Mercato Web. Parole, quelle di Fabrizio Biasin, volte a risaltare la prestazione di Bremer nella partita di lunedì sera contro la Fiorentina. Gleison Bremer che in ottica mercato interessa e non poco sia all'Inter che al Milan in vista della prossima stagione.