Maignan, il comunicato ufficiale del Milan: controllo previsto fra 10 giorni

Il comunicato ufficiale rossonero sulla condizione di Mike Maignan, operato ieri a Milano.

Redazione Il Milanista

AC Milan comunica che nella giornata del 13 agosto, Mike Maignan si è sottoposto ad un esame artroscopico che ha evidenziato la lesione di un legamento del polso sinistro che è stata riparata. È stata inoltre posizionata una vite percutanea nello scafoide per una sofferenza vascolare. L'intervento, eseguito nella clinica La Madonnina, dal Dottor Loris Pegoli alla presenza del Responsabile sanitario del Milan Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Seguirà una immobilizzazione di sei settimane e successivamente si procederà con il protocollo riabilitativo. Il rientro di Maignan in campo è previsto tra 10 settimane.

LE PAROLE DI BAIOCCHINI - Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha fatto il punto sull'intervento di Mike Maignan: "L'intervento per Mike Maignan è finito poco fa ed è andato tutto bene a livello chirurgico. La notizia meno bella sono i tempi di recupero, che dovrebbero essere non inferiori ai due mesi. Questi significa che Maignan dovrà saltare 14 partitre tra Coppa e campionato e sarà un bel problema da risolvere per il Milan. Maignan comunque uscirà dalla clinica La Madonnina domani".

ANCHE IELPO SULLA QUESTIONE - Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, MarioIelpo ha parlato così dell'infortunio di Mike Maignan: "E' un problema grosso perchè il francese si era dimostrato un punto fermo, come temperamento, impostazione del gioco, parate. Ha giocato da fuoriclasse, ora ci saranno a disposizione due ottimi portieri". Tatarusanu dà garanzie? "Ha esperienza, è stato a lungo in nazionale. Non è la stessa cosa però ripeto è un ottimo portiere. Si tratterà di ritrovare la confidenza della partita. Ha commesso un errore solo contro la Roma, poi ha fatto bene e si è riscattato".

Mike Maignan, operato qualche ora fa al polso sinistro, ha voluto pubblicare un post di saluto ai tifosi rossoneri, che per tutta la giornata odierna hanno aspettato con ansia il referto medico relativo al suo rientro. Queste le sue parole scritte su Instagram: "La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi ed il vostro sostegno, insieme siamo più forti".