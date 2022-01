Cravero: “Maignan sta facendo grandi prestazioni, Donnarumma un ricordo”

Roberto Cravero ha parlato sulle frequenze di Mediaset nella serata di ieri. Sentite le sue parole e non solo sul Milan.

Nella serata di ieri il Milan ha battuto con un po' di difficoltà il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il noto opinionista ed ex calciatore Roberto Cravero ha parlato ai canali Mediaset. Nei suoi discorsi c'era il portiere del Milan Mike Maignan che tanto bene sta facendo in questa stagione in rossonero. Roberto Cravero su di lui ha detto: “ Il suo percorso recita giovanili del Paris Saint Germain e la vittoria di un campionato da protagonista con il Lille. E’ arrivato con la pressione di non far rimpiangere Gianluigi Donnarumma e ci sta riuscendo con grandissime prestazioni e ottime parate”. Queste le parole di Roberto Cravero a Mediaset sul portiere del Milan Mike Maignan.

“Penso che siamo cresciuti assieme, anche con il mister. Il primo anno non abbiamo puntato allo scudetto, dovevamo creare una bella squadra. In questa stagione dobbiamo puntare allo Scudetto e alla Coppa Italia. Il gruppo è quello che proviamo a creare a Milanello... siamo una famiglia ed è importante per il gruppo. Il mister ci ha messo del suo su questo, lui voleva una famiglia e questo se ne risente sul campo. Il mister mi chiedeva di non aver paura nell'uno contro uno. Mi chiede anche di essere sicuro in zona offensiva e devo capire quando sia il momento giusto o sbagliato per farlo". Queste le parole di Alexis Saelemaekers in esclusiva a Sky Sport 24.