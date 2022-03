Cori razzisti all’indirizzo di Maignan e Tomori: indaga la procura federale

Il procuratore della FIGC avvia i contatti con la Digos. Per sconfiggere il razzismo ancora molta strada da fare.

La serata di Cagliari riporta il Milan da solo in testa alla classifica. Il gran gol di Bennacer vede il Milan imporsi per 1-0 e centrare la terza vittoria di fila in campionato, una vittoria di misura su un campo difficile, peggiorato anche dalle condizioni atmosferiche nella ripresa. Tutto sembra sorridere alla squadra di Pioli ma il finale di partita macchia il clima di festa dei rossoneri: i cori razzisti nei confronti di Maignan e Tomori innervosiscono la serata e danno vita ad un'accesissima rissa alla Unipol Domus.

Non è la prima volta che a Cagliari si assiste a scene del genere. Era già capitato a Balotelli nel 2009, a Lukaku nel 2019, a Matuidi e a Kean nello stesso anno. E stavolta è capitato proprio nella giornata contro il razzismo, a seguito dell'iniziativa Keep Racism Out promossa dalla Serie A e dai maggiori campionati europei che testimonia - come riportato dall'account ufficiale del Milan su Twitter - che c'è "ancora molta strada da fare".