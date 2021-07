Maignan: “Bell’atmosfera qui. I molti francesi mi aiuteranno”

Ecco le parole in conferenza stampa del nuovo portiere del Milan di Mike Maignan, arrivato dal Lille

Il Milan, nella giornata di oggi, ha presentato il neo acquisto Mike Maignan. Ecco le sue parole in conferenza stampa:

Sul suo arrivo al Milan: "Ho sentito subito una bellissima atmosfera. Sono stato accolto molto bene. Tutti dobbiamo lavorare con grande professionalità e dobbiamo contribuire ai risultati di questo grande club".

Sull'elogio di Papin: "Sono molto orgoglioso delle sue parole. E' una grande persona e lo ringrazio per questi complimenti. Il titolo con il Lille l'abbiamo vinto però tutti insieme, non solo io".

Sulla pressione di sostituire Donnarumma e sull'allenarsi con Dida: "Donnarumma ha fatto la sua parte e ha dato un grande contributo alla storia del Milan. Io però inizio la mia storia con il Milan e lavorerò duramente come ha fatto lui. Ho avuto dei contatti con Dida ovviamente: ha fatto una carriera splendida e sicuramente potrà aiutarmi a migliorare".

Il post di Leao di benvenuto a Mike Maignan

Sui suoi pregi: "Sicuramente il mio aspetto mentale. Sono sempre molto concretato e presente. Comunque sono qui per imparare e lo farò per tutta la mia carriera".

Sulla sua crescita in Italia e sull'esordio contro il Nizza: "La preparazione per la partita di domani è stata intensa. Sicuramente sono pronto a giocare. Ci sono differenze tra la scuola francese e italiana, ma sono ben disposto a imparare e a crescere".

Sui primi contatti con Maldini e Massara: "Quando sono stato contattato da loro due è stata una grande emozione e soddisfazione. Mi ha fatto piacere, anche perché stavo concludendo un'ottima stagione. Ho confermato che ero pronto ad una nuova avventura con il Milan".

Sul campionato di Serie A: "Come ho detto il Milan mi aiuterà molto e io aiuterò il club a ottenere i risultati. La Serie A è un campionato di grandi professionisti e questo campionato mi aiuterà a crescere".

Sui molti francesi nella rosa del Milan: "E' un'ottima cosa per me. Non dobbiamo dimenticare però che siamo in Italia e quindi già sto iniziando ad imparare la lingua. Voglio farlo velocemente".

Sulla trattativa: "Abbiamo discusso per un po', ma bisognava aspettare le notizie su Donnarumma. Era giusto aspettare".

Sull'importanza per un portiere di impostare il gioco: "Il calcio si è evoluto, ma forse il ruolo del portiere è quello rimasto uguale, cioè quello di parare. Anche se ovviamente il portiere può contribuire con l'impostazione del gioco e i rilanci, ma il compito principale resta quello di parare".

Su cosa devo migliorare: "Sono qui per migliorare in tutti gli aspetti e sicuramente Dida sarà fondamentale in questo".

Sull'interesse della Roma: "E' vero che sono stato contattato con la Roma, ma per me la trattativa con il Milan era partita e infatti si è conclusa".

Sulla possibile vittoria dello scudetto: "Perché no? Siamo qui per vincere. Tutte le squadre partecipano per vincere, ma sarà la stagione a dire come andranno le cose. Ci vorrà molta concentrazione e motivazione".

Sulle analogie tra Galtier e Pioli: "Per me è difficile fare un confronto. Sono entrambi grandi professionisti che danno grandi motivazioni e che fanno lavorare le squadra intensamente".