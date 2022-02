Il Magistrato: “Inter-Milan esperienza shock, mio figlio piangeva a dirotto”

Roberto Spanò, Magistrato bresciano, ha scritto una lettera al Corriere dello Sport per parlare della pessima esperienza a San Siro.

[...] Una volta raggiunti i posti assegnati, il clima festoso vissuto all’esterno si è infatti ben presto trasformato in un incubo. Dall’alto è cominciato a piovere di tutto, acqua, birra e, soprattutto, sputi. Per sottrarre me e il bambino al tiro al bersaglio mi sono avvicinato alla ringhiera dietro la porta. Giusto in tempo per vedere sotto i miei occhi un ragazzo cadere nel vuoto a testa in giù ad un altezza di più di due metri in un eccesso di esultanza dopo la rete segnata dall’Inter.