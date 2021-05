Maggio, rush finale: gli impegni di Prima Squadra maschile, femminile e Primavera

MILANO – MAGGIO: IL RUSH FINALE Partite decisive e tanti verdetti: la stagione si decide Dopo aver inaugurato il mese contro il Benevento, i rossoneri sono attesi da partite complesse e molto delicate. Ci si gioca un posto tra le prime...

Maggio è iniziato con il pareggio esterno contro la Roma e proseguirà - in Serie A - con tre partite impegnative e interessanti. Fiorentina, Sassuolo ed Hellas Verona per chiudere la campagna in campionato e centrare l'obiettivo Champions League. Il gran finale, però, è fissato per il 30 maggio con la Finale di Coppa Italia conto la Roma. Ancora in via di definizione sede e orario della sfida, che rappresenta una storica prima volta per le rossonere.