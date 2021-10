Machado (Record) – “Porto-Milan sarà molto equilibrata”

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb è intervenuto il giornalista di Record Miguel Machado in vista del match tra Porto e Milan

Che partita sarà? - "Mi aspetto una partita molto equilibrata, nella quale entrambe le squadre cercheranno la vittoria. Porto e Milan si giocano stasera gran parte delle proprie possibilità europee in questa Champions League. Il Porto contro l’Atletico ha giocato in maniera più difensiva, ma è stato normale considerando il livello della partita. Contro il Liverpool invece è andato tutto male e non può essere una gara da prendere da esempio”.

Che impatto avrà il Dragao? - “Sarà la prima gara a piena capienza, penso che sarà una motivazione in più per i giocatori del Porto. Ma non è detto che sia una cosa negativa per il Milan: gli stadi non sono pieni da troppo tempo e i grandi giocatori amano questo tipo di ambiente. Penso che sarà una cosa positiva per entrambe le squadre”.