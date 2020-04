Un terribile lutto ha colpito Josep Guardiola. Il tecnico del Manchester City, noto per aver riportato al vertice il secondo club della città inglese, ma anche per il rapporto teso con l’attuale giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic quando lo svedese era in forza al Barça, ha perso la mamma 82enne a causa delle conseguenze del Coronavirus, contratto nella sua casa di Manresa, in Catalogna.

A darne notizia i profili social della squadra.