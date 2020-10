MILANO – Grave lutto in casa Totti. L’ex capitano della Roma nella giornata di oggi ha perso il padre Enzo. Lo “sceriffo”, come era chiamato, è morto presso l’Ospedale Spallanzi di Roma all’età di 76 anni, dopo aver combattuto per alcuni giorni contro il Covid-19. Il padre dell’ex numero 10, che nell’ultimo periodo seguiva le partite del giovane Christian, lascia la moglie Fiorella e i figli Francesco e Enzo.